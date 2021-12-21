Общество

Общественный совет при региональном комитете по охране памятников наметил планы на 2022 год

Состоялось первое заседание Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области в обновленном составе.

Участников встречи приветствовал председатель комитета Вадим Нэдик, который рассказал о работе возглавляемого им ведомства в 2021 году, а также поделился планами на будущий год. Он обозначил важные вопросы, по которым чиновники ждут активного участия со стороны общественников.

Заместитель директора - начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», действительный член ИКОМОС Мария Лисенкова предложила членам Общественного совета присоединиться к совместным мероприятиям по популяризации 10 храмов, вошедших в список ЮНЕСКО.

Общественники обсудили план работы, по итогам дискуссии включив в него такие объекты культурного наследия, как Гремячая гора, Анастасиевская часовня, Романова горка и др.

Как сообщила председатель Общественного совета Наталья Савицкая, планируется, что следующее заседание состоится в начале февраля. Тема встречи - «Концепция развития территории Гремячей горы».