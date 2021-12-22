Общество

Почти 30% жителей СЗФО проведут новогодний корпоратив онлайн — опрос

28% опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа в этом году собираются провести корпоратив в онлайн-формате. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Исследование среди работающих жителей СЗФО показало, что 61% опрошенных планируют праздновать новогодние корпоративы офлайн, то есть встречаясь лично в самых разных локациях своих городов. Больше всего хотят отпраздновать приближение 2022 года вместе с коллегами только жители Москвы (71%) и Сибири (62%). Жители СЗФО оказались на третьем месте.

В свою очередь 28% опрошенных респондентов в СЗФО тоже хотят праздника, но оказались более осторожными, поэтому предпочли онлайн-формат, это более высокий показатель, чем в среднем по стране (23%). Остальные 11% опрошенных в СЗФО не определились с форматом праздника на момент опроса.

В разрезе профессий: больше других будут праздновать корпоратив в онлайн-формате представители из сферы административного персонала (29%), а также производственники (25%). Сильнее других хотят встретиться лично на празднике маркетологи (72%), работники сферы продаж (71%), специалисты бухгалтерии (66%) и ИТ-специалисты (61%).

Каждый второй (50%) респондент из числа тех, кто будет встречаться лично с коллегами на празднике, планирует сделать это в каком-нибудь ресторане или кафе регионов СЗФО. Для 35% опрошенных их компании арендуют клуб или лофт. Еще 15% будут праздновать прямо на рабочем месте, а 2% поедут на природу, базы отдыха, горнолыжный курорт или снимут яхты.