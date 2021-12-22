Общество

Жителя Новосокольнического района будут судить за сбыт опасного спиртного

Жителя Новосокольнического района будут судить за сбыт опасного спиртного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

51-летнего жителя Новосокольнического района обвиняют в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В октябре обвиняемый у себя дома в деревне Насва Новосокольнического района сбыл за 450 рублей 1,5 литра спиртосодержащей жидкости. Жидкость представляла собой смесь ректификованного спирта, ацетона и воды, крепостью 36,4%. Она не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку в составе содержалось в высокой концентрации токсичное вещество ацетон.

При этом мужчина знал, что жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, но действовал умышленно для извлечения выгоды.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 238 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд.