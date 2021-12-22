Общество

С профессиональным праздником поздравил энергетиков региона Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Значение энергетического комплекса сложно переоценить – в современном мире без электрической и тепловой энергии невозможен ни один вид хозяйственной деятельности человека. Трудом энергетиков поддерживается функционирование предприятий, организаций, социальных учреждений, жилищно-коммунального комплекса, транспорта, связи – электричеством обеспечивается каждый сектор экономики и каждое домохозяйство», - заметил Александр Котов.

По его словам, в настоящее время электросетевой комплекс Псковской области находится на этапе начала модернизации – для исключения перебоев в электроснабжении населенных пунктов разработан проект целевой программы реновации объектов электроэнергетики. «Надо признать, что это сложная и дорогостоящая задача, но ее выполнение является чрезвычайно важной для региона», - сказал председатель областного Собрания.

«В профессиональный праздник желаю псковским энергетикам здоровья, благополучия, успешной реализации намеченных планов и эффективной работы на благо жителей региона!» - добавил он.