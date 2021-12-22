Общество

Названы суммы социальных выплат в Псковской области на 2022 год

Изменения в отдельные законодательные акты региона в части индексации социальных выплат рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что законопроект предусматривает увеличение на 4% размеров денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан.

«Почему индексация составляет 4%?» - спросил депутат Петр Алексеенко.

«Бюджет дотационный, - ответила Ольга Евстигнеева. - Принимаем решение об индексации в соответствии с теми средствами, которые имеются. В прошлом году было 3,7%».

«Согласен с Петром Васильевичем, инфляция выше», - заметил вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

С 1 января 2022 года выплаты отдельным категориям граждан предлагается выплачивать в следующих размерах:

1) ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение вреда здоровью инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, – 624 рубля (число получателей – 87 человек). Ранее данная выплата была установлена в 6-кратной размере базовой суммы, определенной федеральным законодательством для выплаты пособий, стипендий и других обязательных социальных выплат, которая составляет 100 рублей (с 1 января 2001 года);



2) денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, - 6180 рублей (число получателей - 698 человек);

3) ежемесячное пособие на ребенка - 261 рубль (число детей - 53 376 детей);



4) ежемесячная денежная выплата:

- ветеранам труда и бывшим сельским специалистам -1 372 рубля (число получателей – 60 444 человека);

- труженикам тыла - 706 рублей (число получателей - 170 человек);

- реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, - 486 рублей (число получателей - 577 человек);



5) ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 1 784 рубля (число получателей - 113 человек);



6) многодетным семьям, число получателей – 5 990 семей и в них 20 356 детей:

- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка - 430 рублей;

- ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления - 1 234 рублей;

- компенсация за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных учреждений - 92 рублей;

7) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:

- единовременное денежное пособие при первичном трудоустройстве, в случае призыва на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ, при рождении ребенка - 2 221 рубль (число получателей - 31 человек);

- ежемесячное денежное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет при предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам - 2 221 рубль (число получателей - 4 человека).

Размер денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемному родителю составит:

- на ребенка до 1 года - 9 884 рубля;

- на ребенка от 1 года до 3 лет - 9 922 рубля;

- на ребенка от 3 до 7 лет - 10 956 рублей;

- на ребенка от 7 до 12 лет - 12 376 рублей;

- на ребенка от 12 до 18 лет - 13 232 рубля;

Численность детей, находящихся под опекой и в приемных семьях - 1866 детей.



8) ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области» - 395 рублей (число получателей – 35 601 человек, из них дети войны - 1 568 человек).



После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект