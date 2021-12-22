Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Ивановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Итоги уходящего 2021 года подведет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Он расскажет об основных событиях, произошедших в жизни профсоюзов в этом году, о том, как изменилось взаимодействие первичных организаций в условиях пандемии, и в целом, что представляют из себя профсоюзы на сегодняшний день.

Чем псковские профсоюзы могут похвастаться по итогам 2021-го? 13 890 рублей — это много или мало для минимального размера оплаты труда? Как профсоюзные санатории справляются с работой в условиях пандемии?

Подробнее об этом и многом другом с лидером псковских профсоюзов побеседует Дмитрий Иванов.

Трансляция завершена