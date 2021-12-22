Общество

Приставы откроют для псковичей «горячую линию»

Судебные приставы Псковской области проведут для жителей и представителей организаций «горячую линию» по интересующим их вопросам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Желающие смогут обратиться лично к главному судебному приставу Псковской области Сергею Колесникову 24 декабря с 14.30 до 16.30, позвонив по номеру телефона 8 (8112) 69-90-98. «Горячая линия» пройдет в рамках всероссийской акции «Узнай о своих долгах».

Обратившиеся смогут получить консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности к должнику и его имуществу, о погашении задолженности через интернет, а также задать другие интересующие вопросы.