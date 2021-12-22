Общество

Закон о телемедицине нужно принять в 2022 году - Андрей Турчак

Законодательно закрепить возможности использования телемедицины необходимо в 2022 году, заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак в ходе заседания совета по развитию цифровой экономики.

«Мне кажется, уже давно настало то время, когда нужно от экспериментов переходить к внедрению», - цитирует Андрея Турчака «Интерфакс».

Так Андрей Турчак прокомментировал слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о скором запуске экспериментального правового режима в области телемедицины.

По словам Турчака, технологии телемедицины активно применяются в Москве, Татарстане и других регионах, но остаются нерешенные вопросы в области законодательства. «Нам нужно этот барьер каким-то образом в 2022 году преодолеть, иначе это направление оказания помощи нашим гражданам будет законодательно не отрегулировано», - отметил он.

По мнению Андрея Турчака, принять такой закон можно будет уже в ходе весенней сессии Госдумы, либо, захватив и часть осенней сессии, «потому что вопросов в этой части остается много».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что запуск экспериментального правового режима может привести к росту рынка телемедицины на 40% за год.