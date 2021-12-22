Общество

В Роструде заявили, что 31 декабря — не праздничный день

Не все работники и работодатели знают, что в этом году 31 декабря – выходной день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Последний день уходящего года стал выходным благодаря переносу дня отдыха с 3 января 2021 года. Согласно законодательству, нерабочие праздничные дни, выпадающие на субботу или воскресенье, переносятся на другой день. Постановлением правительства РФ было решено перенести этот выходной на пятницу 31 декабря», - отметили в ведомстве.

В Роструде подчеркнули, что 31 декабря – не праздничный день, а обычный выходной, поэтому четверг 30 декабря не является предпраздничным, рабочее время на один час не сокращается.

«Кроме того, на количество дней отпуска, приходящегося на этот период, перенос выходного дня на 31 декабря никак не влияет. Отдых продлевается только на количество праздничных дней, совпавших с отпуском, но не их переносов», - добавили в ведомстве.