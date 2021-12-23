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Общество

Игорь Иванов: Нам нужен не хайп, а конкретный результат

23.12.2021 15:58|ПсковКомментариев: 1

Прошедший год стал для профсоюзных организаций годом организационного и кадрового укрепления. В течение этого времени произошли изменения в управлении профсоюзов Псковской области, а состав облсовпрофа пополнили новые молодые участники. О том, что представляют из себя профсоюзы на сегодняшний день и какими успехами они могут похвастаться по итогам уходящего года в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) беседовали ведущий Дмитрий Иванов и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

 

- Вы уже чуть больше года являетесь председателем Псковского областного совета профсоюзов, какими результатами можете похвастаться?

Мы стараемся меняться и обновляться в рамках Года организационного и кадрового укрепления, и будем это делать в следующем Году цифровизации. У нас прошло очень много мероприятий, мы смогли укрепить численность нашей клиентской базы, а в команду влились новые активные люди. Отлично работал Молодежный совет псковского облсовпрофа.

Помимо этого, организация расширила свою географию. Мы начали плотно сотрудничать с Молодежным советом и Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, а также с «Командой 2018» и «Молодой Гвардией Единой России».

- Молодежный совет сейчас включает в себя только представителей студенческих профсоюзов?

Это не только они, Молодежный совет Псковского облсовпрофа формируется из всех 16 отраслевых профсоюзов, представленных в нашем регионе. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет от каждой отрасли, в зависимости от квоты, от численности организации, делегируются в состав. Окончательный состав утверждается на заседании президиума профобъединения. В результате председатель совета становится и членом президиума, и членом совета, то есть членом органов управления. Мы доверяем нашей молодежи и хотим видеть ее в органах управления.

- Чем занимается молодежный актив профсоюзов?

Я сам вышел из Молодежного совета, как и мой заместитель. Это настоящая подготовительная скамейка. Молодежный актив и профсоюзники могут себя проявить не только на площадке профобъединения, но, в том числе, на мероприятиях, которые проводит Федерация независимых профсоюзов России и центральные комитеты общественных профсоюзов. У нас не первый год проходят стратегические сессии: мы собираем наших молодых профсоюзников со всей страны в одном из регионов, и в течение недели лидеры общественных мнений проводят с ними стажировку. Например, на прошлой неделе такое мероприятие проходило в Казани. Наш представитель Молодежного совета, представляющий швейную фабрику «Славянка», присутствовал на сессии и презентовал проекты.

- Что облсовпрофу удалось сделать за Год организационного и кадрового укрепления?

Мы проводили обучение уполномоченных по охране труда, причем финансовую часть на себя взяло псковское профобъединение. В очередной раз мы доказали, что нас можно расценивать как надежных социальных партнеров, которые готовы снижать нагрузку на работодателей, несмотря на то, что обучение и проведение семинаров — это их задача. Псковский облсовпроф обучил более 200 уполномоченных по охране труда. На это мы потратили серьезные ресурсы и деньги, а также провели не один обучающий семинар.

- Почему правозащитная работа не всегда видна на ваших информационных ресурсах, на публичных площадках?

Мы были созданы для того, чтобы получать не краткосрочный, а долгосрочный результат. Иногда лишняя огласка членам профсоюзов только мешает. Мы стараемся очень аккуратно себя вести, нам нужен не хайп, а конечный конкретный результат.

- В последнее время произошло изменение в руководстве первичных организаций профсоюзов. Можно ли это связать с тем, что вы стали председателем?

Это совершенно нормальная практика - мы координирующий, а не надзорный орган. Поэтому не можем вмешиваться во внутренние дела какого-либо отраслевого профсоюза. Где-то люди уходят с должностей, а где-то передвигаются на другие рабочие места. Бывает, что некоторые отраслевики сами делают ставки на какого-либо сотрудника.

- Почему сейчас темпы деятельности профсоюзов снизились по сравнению с 2018 годом, например?

Активность ради активности не представляет для нас интереса - мы работаем вдолгую. К тому же сейчас пандемия, и приходится ответственно подходить к проведению различных профсоюзных акций. Необходимо беречь свое здоровье и здоровье других. Год назад у нас был лозунг «Солидарность сильнее заразы», так что нужно быть осторожнее и вакцинироваться.

- Каковы объемы работы у сотрудников профсоюза?

Вот только за третий квартал года мы провели 600 консультаций, 10 проверок соблюдения трудового законодательства, обработали 40 нарушений и направили около 10 уведомлений работодателям для их устранения. Кроме того, сотрудники оформили 42 письменных разъяснения по применению трудового законодательства, провели 12 экспертиз и 7 судебных заседаний, а также рассмотрели 20 несчастных случаев, и это еще не все, что было написано в докладе, который я получил на днях.

Теги: #профсоюзы #молодежь #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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