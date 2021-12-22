Общество

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России. За прошедший год объем мобильного интернет-трафика в нем вырос более, чем в 2 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МегаФон.

Фото из открытых источников

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, сейчас доля мессенджера составляет 67%, подсчитали аналитики компании МегаФон.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос в псковском регионе в 2 раза. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место в Псковской области также принадлежит Telegram c долей 54%, при этом трафик увеличился за год на 29%. Второе место удерживает WhatsApp с долей 38%, которая за год сократилась почти на четверть. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источник информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 5%. В прошлом году на него приходилось 14% трафика.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.