Общество

Зарплата муниципальных чиновников оставляет желать лучшего — Александр Котов

Заработная плата большинства муниципальных чиновников оставляет желать лучшего. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Хочу сказать одно: чиновники — это рабочие лошадки. Большинство из них добросовестно тянут свою лямку. Заработная плата большинства из них, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А если сказать иначе, сегодня уровень зарплаты муниципального чиновника такой, что попробуй еще найти добросовестного, порядочного человека, чтобы заместить какую-то вакансию», - сказал Александр Котов.

Такое мнение он высказал в ответ на замечание жителя Гдовского района, который дозвонился в прямой эфир. Как сообщил радиослушатель, он возмущен тем, что чиновникам муниципалитета планируют выплатить премии.

«Ничего страшного не вижу в том, чтобы дать премии чиновникам в Гдовском районе, это нормальная благодарность за их добросовестный труд. Сегодня слово "чиновник" приобретает негативное значение. Я категорически протестую против этого. Это органы власти, это человек, который выполняет государственные функции, который работает на муниципальном уровне. Нельзя так относиться к людям», - отреагировал спикер регионального парламента.