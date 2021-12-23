Общество

Праздничную программу для гостей подготовил ресторан «Пивной дом» в Пскове

Праздничную программу для гостей подготовил ресторан «Пивной дом» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане.

«Новый год подкрадывается и вот-вот нагрянет! Ресторан "Пивной дом" на Золотой набережной подготовил насыщенную программу в праздничные дни — от Оливье и колядок, до Дня рождения Элвиса Пресли и безлимита» - подчеркнули в ресторане.

Наблюдать приближение праздничных дней в ресторане порекомендовали за бокалом сочного крафта в «Пивном доме».

«Пригласите друзей, приходите на ужин и не забывайте о программе, которая ждет всех гостей ресторана в новогодние праздники», - предложили сотрудники ресторана.

Забронировать любимый столик лучше заранее. Сделать это можно по телефону +7 8112 62-78-00.

Ресторан находится на Советской набережной 1/2 в Пскове.

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Ресторан «Пивной дом» - самый большой выбор крафта в Пскове (по нашему мнению).