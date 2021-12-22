Общество

В Пыталовском районе мужчина отремонтировал сгнившую винтовку и попал в суд

Пыталовский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который незаконно хранил и ремонтировал огнестрельное оружие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В мае 2019 года подсудимый в заброшенном доме нашел винтовку системы Мосина образца 1891-1930 годов, являющуюся нарезным огнестрельным оружием калибра 7,62 мм. Он присвоил оружие себе и оставил находку на чердаке бани на территории своего домовладения.

«Винтовка была подвергнута коррозии и имела непригодное для употребления частично сгнившее деревянное ложе, поэтому мужчина незаконно ее отремонтировал, приведя оружие в состояние, пригодное для производства отдельных выстрелов. После ремонта винтовку он хранил до конца августа 2021 года, затем ее обнаружили и изъяли сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в настоящее время в законную силу пока не вступил.