Общество

Итоги работы за год подвели в Псковском облсовпрофе

Итоги работы за прошедший год подвели на заседании Псковского областного совета профсоюзов сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На заседании присутствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, вице-спикеры Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и Виктор Остренко, представители регионального комитета по труду и занятости, а также социальные партнеры.

Говоря об итогах года, председатель облсовпрофа Игорь Иванов назвал систему профсоюзов крупнейшей в регионе. Областной профсоюз объединяет более 50 тысяч членов из 18 отраслевых организаций.

«Позади у нас непростой год, в первую очередь из-за действующих ограничений на время пандемии. Тем не менее мы продолжали повышать показатели деятельности, заботиться о сохранении здоровья и реализации прав трудящихся», - выступил Игорь Иванов.

Он отметил, что облсовпроф вышел на новый уровень работы и начал заключать территориальные соглашения с главами районов Псковской области. Председатель совета профсоюзов предложил поощрять и материально стимулировать тех, кто готов идти навстречу профсоюзам.

Кроме того, сотрудники облсовпрофа за год провели 12 экспертиз коллективных трудовых договоров, приняли участие в 7 судебных заседаниях и расследовании 20 несчастных случаев, а также провели 600 правовых консультаций.

«В прошедшем году удалось заключить 48 соглашений о социальном партнерстве, в том числе с коллегами из Белоруссии. И это приносит свои результаты! Недавно с нашей работой ознакомились коллеги из Бреста, и тоже захотели заключить с нами соглашение. И мы будем работать вместе!» - добавил Игорь Иванов.

13 декабря облсовпроф подписал соглашение с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым об установлении минимального размера заработной платы в регионе в 2022 году на уровне 13 890 рублей.

«В будущем году нам предстоит встречаться, работать сообща и привлекать людей! Хочу закончить доклад девизом профсоюза: "Единство! Солидарность! Справедливость!"», - заключил Игорь Иванов.

Вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что администрация региона в лице губернатора Михаила Ведерникова с большой надеждой сотрудничает с областным профсоюзом.

«Мы выстраиваем эффективную работу по всем направлениям. Особо хочу отметить реализацию региональных и национальных проектов на территории Псковской области, а также указов президента страны. Мы не сорвали выполнение ни одного показателя», - резюмировала Вера Емельянова.