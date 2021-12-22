Общество

В Псковской области продолжают улучшать условия ведения инвестиционной деятельности

Проект закона, направленный на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности на территории региона, получил поддержку комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию прошло в областном Собрании 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Областное законодательство дополняется понятием "инициатор инвестиционного проекта", что позволит распространить господдержку в форме сопровождения инвестиционных проектов – например, помочь в подборе земельного участка и поиске финансирования, на физических и юридических лиц, которые еще не приступили к реализации инвестпроекта, а только планируют эту деятельность», - рассказал о предлагаемых нововведениях председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Еще одно изменение касается условий предоставления налоговых льгот инвесторам. «Некоторое время назад мы вместе с вами вводили довольно справедливую практику, обязывающую инвесторов сохранять уровень заработной платы на предприятии не ниже средней зарплаты по соответствующему виду экономической деятельности за отчётный год, - напомнил Андрей Михеев. – Но, как показала практика, статистические данные формируются только в следующем за отчетным годом, и из-за отсутствия точной цифры иногда возникают отклонения в 100-200 рублей. Формально это считается нарушением и лишает инвестора права на налоговые льготы». Чтобы избежать таких ситуаций, законопроект предусматривает изменение формулировки этой нормы и учет статистических данных за предыдущий отчетный период.

Заместитель председателя парламентского комитета Владимир Кузь поинтересовался, насколько много инвесторов пользуются налоговыми льготами. По словам руководителя органа исполнительной власти, на данный момент заключено порядка 30 инвестиционных соглашений.

«Эти проекты уже реализованы или на стадии переговоров»?» - спросил депутат. Андрей Михеев уточнил, что этапы разные – есть уже завершенные, как, например, в сфере лесопереработки, другие находятся на этапе реализации или начала проекта.

Председатель комитета Андрей Козлов предложил коллегам перейти к голосованию – депутаты поддержали законопроект.

В рамках заседания комитет рассмотрел инициативу парламентариев из Алтайского края, которые обратились в федеральное правительство с предложением оказать дополнительные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и введении ограничительных мер в субъектах РФ. Обращение касается предпринимателей, занимающихся розничной торговли бытовыми изделиями и товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах, а также деятельностью по аренде и управлению имуществом. В частности, речь идет о возобновлении предоставления субсидий на профилактические и дезинфекционные мероприятия предпринимателям, деятельность которых связана с непосредственным взаимодействием с неограниченным количеством посетителей.

Инициативу поддержал региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Члены комитета также единогласно одобрили предложение коллег.