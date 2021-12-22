Общество

Руководители четырех профобъединений встретятся в Псковской области

Руководители псковского, смоленского, витебского и новгородского профобъединений подпишут совместную программу мероприятий для встречи в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В режиме ВКС прошло заседание президиумов псковского, смоленского, витебского и новгородского профобъединений. Его участники подвели итоги совместной работы в рамках года организационного и кадрового укрепления. Все стороны отметили, что в связи с пандемией в разы увеличилась нагрузка на юристов профцентров, из-за чего приходилось реагировать на тысячи обращений и проводить много консультаций.

Кроме того, специалисты обеспечивали сопровождение конфликтных ситуаций в суде, а при необходимости подключали органы контроля и надзора. Также руководители региональных профсоюзов оценили рост роли социального партнерства. Власти всех уровней теперь не «отмахиваются» от профсоюзов, как могло быть еще какое-то время назад, есть чёткое понимание важности нашего функционала для решения общих задач во благо, подчеркнули участники совещания.

«Коллеги из республики Беларусь выступили за еще большую интеграцию, за совместный диалог и работу. По итогам заседания принято решение 13-14 января 2022 года руководителям профсоюзов провести очную встречу и подписать план-программу мероприятий до 2024 года в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Встреча пройдет на территории Псковской области в одном из учреждений профсоюзов» – заключил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.