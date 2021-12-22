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Общество

Более 10 социально значимых молодежных проектов собрал конкурс «Есть идея» в Пскове

22.12.2021 22:10|ПсковКомментариев: 0

11 социально значимых молодежных проектов собрал конкурс «Есть идея» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В конкурсе «Есть идея», который проводит администрация города Пскова совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи и Псковским городским молодежным центром, приняли участие 11 человек. Они представили свои социально значимые молодежные проекты в трех номинациях: патриотизм, добровольчество и урбанистика. Среди авторов проектов есть и совсем молодые лидеры, и опытные общественники.

Больше всего заявок поступило по направлению «добровольчество» и примерно одинаковое количество проектов - в сферах «патриотизм» и «урбанистика». Лучшие из них отберет конкурсная комиссия, согласно положению о конкурсе.

В каждой номинации определят победителя, который получит на реализацию своего проекта грант в размере до 100 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета города Пскова.

Проекты, которые не войдут в число победителей, их авторы смогут доработать в течение года в проектной школе Псковского городского молодежного центра и участвовать в конкурсе в 2022 году. «Таким образом, уровень работ вырастет, и конкуренция будет более живой», - отметили в центре.

Итоги конкурса подведут 23 декабря.

Теги: #администрация Пскова #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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