Общество

Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19», созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.

Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая «омикрон», что делает его универсальным, передает слова главы ФМБА Вероники Скворцовой РИА Новости.

В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, подчеркнули в ФМБА. «МИР 19» является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера. Препарат предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, уточнила Вероника Скворцова.

«МИР 19» – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая «выключает» действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2. В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути.