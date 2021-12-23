Общество

Сбербанк рассказал о росте спроса на кредитные карты в СЗФО

Жители Северо-Западного федерального округа за 11 месяцев 2021 года оформили более 330 тысяч кредитных карт Сбербанка. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 56%. Торговый оборот по действующим картам вырос на 17% и составил 204 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Чаще других кредитные карты в 2021 году открывали петербуржцы – 128 тысяч кредиток, жители Ленинградской и Вологодской областей (38,3 и 29,7 тысяч карт соответственно), а также калининградцы (28,1 тысяч). При этом лидеры по приросту количества выданных кредитных карт к прошлому году – Ленинградская область (94%), Республика Карелия (79%) и Вологодская область (71%).

«Спрос на кредитные карты связан как с выгодными условиями и простотой оформления кредиток в нашем банке, так и с общим повышением доверия потребителей к самому продукту. Благодаря длительному льготному периоду и отсутствию комиссий за обслуживание карта становится удобным финансовым помощником и подходит, как для крупных покупок лимитом до 1 млн рублей, так и для каждодневных небольших трат», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и дает клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть еще три, чтобы вернуть их без процентов. Еще одно условие - гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Плюс - сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Также среди преимуществ - бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях.

Оформить кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около 2х минут. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о карте можно узнать на сайте банка.