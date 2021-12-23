Общество

Вопросы с бородой переходят из года в год — Петр Алексеенко о работе согласительной комиссии

Депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ) дал свою характеристику работе согласительной комиссии. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Заседание согласительной комиссии проходило напряженно под общим девизом: "Денег нет, но вы держитесь". Вопросы с бородой переходят из года в год...» - сказал он.

Оценивая законопроект о бюджете на 2022 год, Петр Алексеенко посетовал на то, что многие «пытаются выжить». «Цены растут на все и постоянно, конца этому не видно. Многие угнетены обстоятельствами, страхом потерять работу. Такой страх парализовал большинство», - считает депутат.

По его мнению, не должно быть так, чтобы бюджетники зависели от статуса региона, его потенциала. «Бюджет не имеет ничего с социально экономическим положением региона», - сказал политик.