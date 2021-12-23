Общество

Новый судья появился в Великих Луках

Депутаты Псковского областного Собрания назначили Александру Лобанову на должность мирового судьи судебного участка №39 в Великих Луках. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Срок исполнения полномочий мирового судьи составит три года.

Александра Лобанова родилась в 1987 году в Великих Луках. В 2014 года окончила Российскую академию правосудия, юрист, стаж работы по специальности — более 7 лет, с 2014 по 2018 работала секретарем судебного заседания Великолукского городского суда, с 2018 года — помощник судьи в этом же суде.

В ходе тайного голосования кандидатуру девушки поддержали 23 депутата, против проголосовал один.