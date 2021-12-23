Итоги годовой работы подводят участники Детского совета в Пскове

Итоги годовой работы подвели участники псковского Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Михаил Ведерников. Он поздравил членов Совета с успешным завершением второго года работы, отметив, что их деятельность вышла на качественно новый уровень.
Слова признательности глава региона адресовал детскому омбудсмену Наталии Соколовой за создание организации, которая объединила детей всей Псковской области.
В рамках мероприятия, посвященного двухлетию «Детсовет60», подведут итоги работы за прошедший год и выберут новый состав Совета. На сегодняшний день в него входят 34 старшеклассника в возрасте 14-17 лет (29 из второго созыва и 5 «ветеранов» из первого), представляющие все муниципальные образования региона.
Детсовет – орган регионального детского самоуправления. Он является посредником между уполномоченным и детской общественностью, рупором детских инициатив. Ребята помогают детскому омбудсмену формировать региональную повестку актуальных детских проблем, напомнили в областной администрации.