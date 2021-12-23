Общество

Итоги годовой работы подводят участники Детского совета в Пскове

Итоги годовой работы подвели участники псковского Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Михаил Ведерников. Он поздравил членов Совета с успешным завершением второго года работы, отметив, что их деятельность вышла на качественно новый уровень.

«В этом году вы отпраздновали целый ряд блестящих побед. Два ваших проекта получили грантовую поддержку администрации Псковской области и Росмолодежи. Организованы 2 детских форума, 16 выездных семинаров и целый ряд встреч "без галстуков" с депутатами, главами районов и педагогами. Вы провели множество замечательных патриотических и образовательных акций: "Цветы жизни", "Книгодарение", "Читаем вслух", "Папа может", "Территория школьной жизни". Пусть Совет и детский, но результаты вашей работы позволяют говорить, что вы уже профессионально занимаетесь общественной деятельностью и блестяще справляетесь со своей миссией. Благодаря вам дети Псковской области узнают больше о законах нашей страны, учатся отстаивать свои интересы, обретают первые практические навыки жизни в правовом обществе», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Слова признательности глава региона адресовал детскому омбудсмену Наталии Соколовой за создание организации, которая объединила детей всей Псковской области.

В рамках мероприятия, посвященного двухлетию «Детсовет60», подведут итоги работы за прошедший год и выберут новый состав Совета. На сегодняшний день в него входят 34 старшеклассника в возрасте 14-17 лет (29 из второго созыва и 5 «ветеранов» из первого), представляющие все муниципальные образования региона.

Детсовет – орган регионального детского самоуправления. Он является посредником между уполномоченным и детской общественностью, рупором детских инициатив. Ребята помогают детскому омбудсмену формировать региональную повестку актуальных детских проблем, напомнили в областной администрации.