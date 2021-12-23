Общество

В Пскове наградили школьников за активность в проекте «Экомышление»

В Пскове наградили школьников за активность в проекте «Экомышление». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 23 декабря руководитель «Экомышления» Сергея Елизарова собрал самых активных учащихся в лицее №4, чтобы вручить подарки.

На встречу с экоактивистом пришли ученики 7-8 классов, которые наиболее ярко проявили себя во время встреч с Сергеем Елизаровым в этом году. Каждый класс представляли 5 человек.

«Вы были самыми активными во время наших экоуроков. Мы хотели подарить вам экскурсию на завод по переработке пластиковых отходов, чтобы вы сами убедились в том, что из рассортированного мусора можно делать действительно полезные вещи. Однако наше мероприятие сорвалось из-за коронавирусных ограничений», - обратился к школьникам Сергей Елизаров.

Активисты «Экомышления» подготовили для детей видеоролик, в котором показали этапы переработки вторсырья и напомнили об основных правилах сортировки мусора.

«Скоро в ваших дворах появятся дополнительные желтые контейнеры, в которые можно будет складировать стекло, пластик, металл и бумагу. Помните о том, что их необходимо подготовить - ополоснуть водой, чтобы не загрязнять другие отходы и тщательно спрессовать. Помните: то, то вы сортируете - уже не мусор, а вторсырье!» - сказал Сергей Елизаров.

Школьники рассказали, что пользуются контейнерами для сортировки, установленными у выхода из школы. Также они применяют правила раздельного сбора мусора у себя дома. «Экоуроки» многие из них назвали полезными для себя.



Сергей Елизаров рассказал, что проект «Экомышление» занял первое место в национальной премии «Чистый воздух». «Наша победа говорит о важности проекта для детей и школ. Поэтому, если у нас получится вновь выиграть президентский грант, мы расширим проведение мероприятий до 15 школ и 6 детских садов», - сказал он.

Экоактивист предложил школьникам самим выступить в роли педагогов и провести экоуроки для учеников 1-3 классов в апреле будущего года. Школьники поддержали это предложение и ответили, что готовы сотрудничать.

«Развитие экологической культуры важно среди людей всех возрастов, а начинать мы решили с детей младшего школьного возраста. Нам поступает много предложений. Даже если мы не получим президентский грант, будем стараться проводить экоуроки, заручившись поддержкой администрации Псковской области и наших партнеров», - заключил Сергей Елизаров.

В завершение встречи он вручил лицеистам экологичные подарки - термостаканы, в которых школьники смогут носить с собой чай или кофе, сокращая количество выбросов пластика в окружающую среду.

Добавим, аналогичные мероприятия прошли в декабре в Тямшанской гимназии и лицее «Развитие».

Проект «Экомышление» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, партнеры проекта - завод «Титан-Полимер» и региональный оператор «Экопром».