Общество

«Полицейский Дед Мороз» пришел к юному псковичу

Ребенка из псковского центра временного содержания поздравили с Новым годом полицейские и общественники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сотрудники полиции и член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Игорь Романов посетили Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и поздравили находящегося там ребенка с наступающим праздником.

Это традиционное мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», пояснили в пресс-службе ведомства.

На встрече Игорь Романов вручил сладкий подарок и побеседовал с подопечным центра: расспросил о планах на будущее, об увлечениях, также сделал акцент на условиях содержания. Общественник пожелал воспитаннику успехов в учебе, а самое главное, чтобы Новый 2022 год стал новым витком в его жизни, где уже не будет места противоправному поведению.

Также этом году акцию поддержали представители Псковского областного отделения «Российского детского фонда».