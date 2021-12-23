Общество

О выплате пенсий псковичам в новогодние праздники рассказали в ПФР

Все начисленные на январь 2022 года пенсии и социальные выплаты, находящиеся в ведении Пенсионного фонда РФ, жителям Псковской области, которые получают их через Почту России, в новогодние праздники доставят по графику доставки и режима работы отделений почтовой связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по региону.

Финансирование кредитных учреждений для зачисления январских средств на счета получателей пенсий и других выплат, которые обычно получают выплаты 9 числа каждого месяца (для жителей города Пскова и Псковского района), будет произведено 29 декабря.

После новогодних выходных пенсии и пособия будут доставлять в обычном режиме.

Родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, средства поступят на счета в период 29-30 декабря.

Ежемесячную выплаты из средств МСК псковским семьям перечислят 10-11 января.

Подробную информацию о выплатах можно получить по единому телефону регионального контакт-центра: 8-800-600-01-76 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).