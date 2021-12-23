Общество

Коровы без сертификата о вакцинации не доехали до Острова

Пять коров и двух лошадей пытались ввезти из Белоруссии в Псковскую область с нарушениями ветеринарных требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области сотрудники Псковской таможни и ПУ ФСБ России по региону приостановили и передали должностным лицам Россельхознадзора два транспортных средства. В автомобилях перевозили пять голов крупного рогатого скота и лошадей из Белоруссии. Коровы следовали в Остров, а лошади — в Великие Луки.

Инспекторы ведомства установили, что животных перевозили в неспециализированных транспортных средствах без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих проведение необходимых исследований, вакцинаций, обработок и происхождение животных.

Также у коров и лошадей отсутствовали средства индивидуальной идентификации. Кроме того, маршрут перевозки животных не был согласован с управлением Россельхознадзора, что является нарушением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

Перемещение пяти коров и двух лошадей по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, были оформлены акты об их возврате в Республику Беларусь. Также по фактам выявленных нарушений возбудили дела об административных правонарушениях.