Общество

Суд отклонил апелляционную жалобу укравшего автокран псковича

Псковский областной суд отклонил апелляционную жалобу укравшего автокран псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд первой инстанции установил, что в период времени с января по 29 марта 2019 года у председателя СПК «Загорье» решил украсть принадлежащий жительнице деревни Дубоновичи Псковского района автокран марки «ЗИЛ». К участку имелся свободный доступ.

Реализуя преступный умысел, мужчина в указанный период времени привлек двух других сотрудников, неосведомленных о его преступных намерениях, для буксировки крана с использованием автомобиля до деревни Лопатово Псковского района.

Таким образом, мужчина причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 248 800 рублей.

Псковский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком.

Псковский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.