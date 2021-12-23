Общество

Бибикова: Правительство проиндексирует пенсии по годовой инфляции

Уровень индексации пенсий определит правительство, исходя из роста инфляции по итогам года, об этом в четверг, 23 декабря, заявила заместитель председателя социального комитета Совета Федерации, сенатор от Псковской области Елена Бибикова. Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции президента России один из журналистов обратил внимание на то, что в будущем году пенсии вырастут на 5,9 процента, что ниже уровня инфляции. Владимир Путин заверил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсионных выплат с учетом повышения цен, передает РИА Новости.

«Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство», — сказала Елена Бибикова. Она пояснила, что в ближайшее время ожидается «определение уровня инфляции по итогам года».

Член Совета Федерации полагает, что это решение может быть оформлено законопроектом, в этом случае «сенаторы готовы оперативно его рассмотреть».

Вместе с тем кабинет министров может принять это «своим постановлением», добавила Елена Бибикова. Она также пояснила, что это будет некая компенсация с учетом реального роста инфляции, который превышает заложенные ранее показатели в бюджете.

Сенатор считает, что средства в бюджете на эти выплаты есть, так как об этом заявил глава государства.