Общество

В Пскове чествовали призеров национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Пскове в четверг, 23 декабря, прошло торжественное мероприятие, на котором были отмечены призеры 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Россия). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, всем членам сборной Псковской области, которые стали обладателем наград чемпионата, вручены благодарственные письма комитета по образованию Псковской области. В их числе — серебряные призеры в компетенции «Спасательные работы — юниоры». В состав команды вошли пять воспитанников военно-патриотического центра «Патриот» — победители регионального этапа чемпионата: Кирилл Владимиров, Владлен Сооц, Валерий Билас, Даниил Валетов, Карина Зубач, а также их наставник — эксперт Елена Ильина. Официальные знаки отличия им были вручены в октябре в Уфе по итогам финальных состязаний чемпионата.

Региональные награды также получили Анатолий Ушков, занявший 3 место в компетенции «Сити-фермерство», и Анастасия Гарбарчук — обладательница медальона за профессионализм. Оба на состязаниях молодых профессионалов представляли Псковский агротехнический колледж. Отмечена и деятельность их наставников и экспертов — Вячеслава Елтунова и Надежды Дормидонтовой.

Кроме того, все награжденные члены сборной Псковской области национального чемпионата Worldskills будут премированы. Размер выплаты каждому составит 25 тыс рублей. Средства выделены из резервного фонда администрации Псковской области.

К представителям региональной сборной, достойно представившим Псковскую область на федеральном уровне, от имени губернатора Псковской области обратилась его первый заместитель Вера Емельянова.

«Мы рады, что у нас есть такой профессиональный лифт, которым могут воспользоваться не только студенты, но и школьники. Чемпионат позволяет формировать значимый ресурс специалистов в жизненно важных сферах деятельности. Главное, что все знания, навыки и умения, полученные на соревнованиях, непременно пригодятся вам в жизни», — отметила Вера Емельянова.

Вице-губернатор также обратила внимание, что количество участников регионального этапа чемпионата ежегодно увеличивается, как и растет число компетенций. Слова особой признательности Вера Емельянова выразила педагогам и мастерам, которые привлекают ребят к участию в таких серьезных мероприятиях и приводят их к победе.

После торжественной церемонии награждения представители региональной власти пообщались с призерами чемпионата и их наставниками. Были обсуждены мероприятия уходящего года и план по развитию этого направления в будущем. Так, например, в регионе планируется продолжить работу по оснащению учреждений профессионального образования современным оборудованием.

Отметим, в прошлом году в Псковском агротехническом колледже были созданы пять брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство». Только в рамках оснащения площадки «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в колледж поступило три новых трактора.

Напомним, Worldskills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, деятельность которого направлена на повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».