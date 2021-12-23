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Общество

Пациенты детской областной больницы получили новогодние подарки от волонтеров

23.12.2021 20:56|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года и Рождества активисты волонтерского центра «Единой России» совместно с «Союзом женщин России» организовали новогодний сюрприз для маленьких пациентов Псковской областной детской больницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, секретарь городского отделения ЕР, координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская, волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко, неравнодушные псковичи привезли в Псковскую областную детскую больницу новогодние подарки. Партийцы передали главному врачу больницы Аркадию Гохману  80 килограммов мандаринов, 30 килограммов яблок. Фрукты для детей и персонала передал секретарь первичного отделения №77, член политического совета партии Полад Исмаилов от азербайджанской диаспоры. А также добровольцы привезли около пятидесяти килограммов кондитерских изделий от «Псковского хлебокомбината». Более ста настольных игр переданы активистами регионального отделения «Союза женщин России», руководит которым Наталья Никифорова.

«Волонтерский центр партии, который работает под руководством Александра Козловского, уделяет внимание всем медицинским учреждениям региона, - отметила Елена Полонская. -  Безусловно, мы не могли в канун Нового года обойти стороной учреждение здравоохранения, в котором лечатся маленькие пациенты, жители нашего региона. Ведь дети очень ждут этот праздник! Мы благодарим персонал за внимание, за заботу, за здоровье, которое они возвращают нашим детям».

По словам Аркадия Гохмана, в детской областной больнице есть традиция - устраивать небольшие утренники для ребят, которые выписываются перед Новым годом или вынуждены отметить праздник в больнице.

«К сожалению, в этом году мы вновь не сможем сделать большой утренник для всех, но в отделениях пройдут небольшие праздничные мероприятия и дети получат фрукты и сладости, за которые мы очень благодарим волонтерский центр партии», - рассказал главный врач больницы и добавил, что в настоящее время в учреждении проходят лечение около 200 детей.

Партийцы также присоединились к  украшению ёлки на территории детской областной больницы, которая будет радовать в Новый год врачей и маленьких пациентов. Украшение для елочки активно приносили псковичи, в частности в группах детских садов города ребята делали елочные игрушки своими руками.

Источник: Псковская Лента Новостей
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