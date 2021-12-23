Общество

Александр Борисов исполнил новогоднюю мечту ребенка из Островского района

В преддверии Нового года в России проходит благотворительная акция «Ёлка желаний», в рамках которой исполняются мечты детей из разных уголков страны. Мечту семилетней Кати Милашюс из деревни Покаты Островского района исполнил наш земляк Александр Борисова – депутат Госдумы от Псковской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Девочка уже получила свой подарок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Мама Кати Карина Поликарпова рассказала о том, что её дочка давно мечтала о телефоне, однако у семьи не было финансовой возможности приобрести его. Увидев на федеральных каналах сюжет о «Ёлке желаний», Карина решила попытать удачу.

«Смотрели выпуск, где рассказывали про «Ёлку желаний» и показывали, как президент снимает шар с ёлки. Решили попробовать и попытать удачу. В интернете нашла информацию, как отправить желание, и отправила с мыслью «Вдруг повезёт». Если честно, то не надеялись, что на наше письмо ответят. И тем более не рассчитывали, что всё так быстро произойдёт. Когда нам позвонили и сказали, что скоро привезут подарок, то не сразу поверили. Конечно, мы очень обрадовались, эмоции до сих пор не утихли», – призналась Карина Поликарпова и поблагодарила Александра Борисова за исполнение новогоднего желания её дочери.

Катя Милашюс ходит в детский сад. Девочка увлекается рисованием и мечтает стать врачом, когда вырастет.

В свою очередь, Александр Борисов отметил, что «Единая Россия» традиционно каждый год присоединяется ко Всероссийской акции «Ёлка желаний» и, более того, организовывает свои новогодние акции и мероприятия.

«Это очень добрая акция, которая помогает укрепить в детских сердцах веру в чудо, в то, что их мечты, даже самые смелые, могут быть исполнены. А нам, взрослым, «Ёлка желаний» дает возможность не только оказать детям поддержку, но и передать им вместе с подарком свою доброту и тепло», – отметил Александр Борисов и выразил уверенность, что, объединив усилия, всем неравнодушным людям удастся в короткие сроки исполнить новогодние пожеланий всех участников «Ёлки желаний».