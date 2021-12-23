Общество

России необходимо решить проблему вывоза капитала за рубеж - Игорь Савицкий

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил, что России жизненно необходимо решить проблему вывоза капитала из страны.

«У нас далеко не бедная страна», - отметил Игорь Савицкий и высказал мнение, что ее ее могут убить не санкции Запада, а именно вывоз капитала за пределы.

Предприниматель подчеркнул, что чуть ли не вся рента от добычи полезных ископаемых, а также доходы от нефти и газа сейчас вывозятся из России за рубеж.

«Когда от нас уезжает даже наш собственный капитал, никакие инвестиции сюда не пойдут, хоть с санкциями, хоть без них. Если Россию будут таким образом грабить, у нас всегда будут пенсии по 150 долларов», - резюмировал Игорь Савицкий.