Общество

Два псковских лицея и ППК вошли в число лучших школ России

По итогам 2021 года сразу три псковских школы попали в топ лучших в России. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, при составлении данного рейтинга учитывалось количество выпускников, поступивших в ведущие высшие учебные заведения страны.

Так, в списке лучших оказались Псковский технический лицей (располагался в здании на улице Некрасова, 9 – сейчас корпус образовательного учреждения ремонтируется), Гуманитарный лицей (на улице Ленина, 10), а также Псковский педагогический комплекс (улица Байкова, 6).

В этом году в Псковской области школы и лицеи окончили в общей сложности 20 «стобалльников» (в 2020-м – 18). Еще 11 ребят стали полуфиналистами конкурса «Большая перемена», а трое одержали в нем победу.