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Общество

Врачи оценили вероятность госпитализации при омикроне

23.12.2021 22:11|ПсковКомментариев: 0

Вероятность попасть в больницу у пациентов с омикрон-штаммом на 50-70 процентов ниже, чем у пациентов с дельтой. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA).

«Наше недавнее исследование показывает обнадеживающие первоначальные показатели того, что люди, которые заражаются омикроном, значительно меньше рискуют попасть в больницу, чем те, кто заразился другими вариантами», — говорится в исследовании.

Кроме того, согласно данным ученых, заразившиеся омикроном на 31-45 процентов реже попадают в реанимацию.

Однако данный штамм передается быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса, поэтому риск того, что показатели госпитализации и нагрузка на систему здравоохранения в этом году останутся высокими, сохраняется.

Также ученые пришли к выводу, что в случае с омикрон-штаммом среди переболевших COVID-19 чаще встречаются случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. По информации UKHSA, около 10 процентов инфицированных омикрон-штаммом в Великобритании ранее уже переболели коронавирусом.

Отмечается, что, по мнению врачей, применяемые в стране вакцины менее эффективны при защите от нового штамма, однако бустерная доза с большей вероятностью позволит предотвратить заражение. Ослабевать защита от вируса, по данным исследователей, будет спустя десять дней после вакцинации.

Как передает «Лента.ру», ранее ученые Эдинбургского университета представили предварительные результаты исследования, которые показывают, что омикрон-вариант коронавируса SARS-CoV-2 менее опасен, чем предыдущие штаммы. Они пришли к выводу, что более «мягкий» омикрон-вариант замещает штамм дельта, поскольку легче передается от человека к человеку.

Источник: Псковская Лента Новостей
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