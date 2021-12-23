Мясная новинка появилась на прилавках «Деревни Соловьи»

Ассортимент магазинов фирменной сети «Деревня Соловьи» пополнился деликатесной новинкой. Теперь покупатели могут приобрести здесь венгерскую грудинку.
Стоимость - 415 рублей/кг.
В составе: грудореберная часть свинины, соль, специи и экстракты специй.
Спешите приобрести к праздничному столу!
ВКонтакте: https://vk.com/solovymyaso
Сайт: https://shop.pskovagro.ru/
Адреса магазинов сети в Псковской области:
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1Б
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Я. Фабрициуса, д. 29
ул. Ижорского батальона, д. 5
ул.Я. Райниса, 53б
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9
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