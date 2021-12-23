Общество

В европейской части России начинается потепление

В европейской части России начинается потепление, аномальные морозы из региона попытается вытеснить атлантический циклон. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В Москве, например, температура уже резко поднялась с -20 до -10 градусов. Еще утром в четверг сильная метель бушевала в Мурманске, видимость в городе ухудшалась до 200 м. А днем снова начало заметать Санкт-Петербург.

«Причина тому – атлантический циклон. Накануне он лишь краем зацепил регионы России, но сегодня он сместится дальше на восток. Так что, в зону влияния вихря попадут уже весь север, запад Русской равнины и центральные области. Сильных осадков уже нигде не ожидается. Зато продолжит повышаться температура. В средней полосе еще на 5-7 градусов, а на юг вообще вернутся оттепели. А ледяные воздушные массы под напором вихря отступят на восток Европейской России. Туда, конечно, потепление тоже сумеет в какой-то момент пробиться, но оно будет настолько скоротечным», - рассказали синоптики.

В других районах тепло тоже долго не задержится. Уже в выходные на севере начнет усиливаться скандинавский антициклон. Постепенно он вытеснит ненастный вихрь из региона и сольется с азиатским антициклоном. В итоге над западом Евразии образуется огромная зона безоблачной погоды. Как следствие – усилится выхолаживание приземного слоя атмосферы, отмечается в сообщении.

«Этот очаг высокого давления не сможет пробиться только на юг России. Сегодня в Краснодаре температура уже повысится до +2 градусов. Затем осадки перейдут в дожди, а потепление усилится — в полуденные часы словно весной: до +11...+13 градусов. Но вот Центральная Россия получит сполна. В Москве морозы пока слабеют: к выходным дневная температура повысится до -5...-6 градусов. Но затем ожидается очередная волна похолодания, и во вторник вновь ударят 20-градусные морозы», - добавили в метеоцентре.