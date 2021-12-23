Общество

Псковский СОБР отработал навыки стрельбы из пулеметов

Снайперы и пулеметчики специального отряда быстрого реагирования «Гепард» провели в Псковской области учебно-методические сборы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На учениях СОБР совершенствовал навыки стрельбы из снайперских винтовок «СВ-98» и пулеметов «Печенег» с дистанций от 100 до 800 метров.

В ходе сборов спецназовцы выполняли задачи в различных условиях быстро меняющейся оперативной обстановки и обменивались личным профессиональным опытом.

В завершение практических занятий подвели итоги и определили задачи по дальнейшему совершенствованию навыков пулеметчиков и снайперов отряда.