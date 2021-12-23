Общество

Островский педагог о престиже профессии и спорах с родителями

Работа педагога была непростой во все времена. Однако сегодня, в условиях не таких больших (как хотелось бы) зарплат и зачастую завышенных ожиданий со стороны родителей, школьным учителям приходится особенно непросто. Поддержка и понимание со стороны руководства - директора школы и сотрудников управления образования - становится особенно важна. Исполняющий обязанности начальника управления образования Островского района Алексей Васильев рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей о своем опыте пребывания в роли молодого педагога, повышении престижа учителя и бумажной волоките в современных реалиях.

- Вы работаете в сфере образования уже 11 лет и прошли путь от учителя до фактического руководителя управления образования Островского района. При этом мужчин-педагогов в наших школах довольно мало. Скажите, что вас подтолкнуло к такому профессиональному выбору?

- Я считаю, что профессия педагога – это творческая профессия. В педагогику идут довольно разносторонне развитые люди. Мне всегда, еще со школьной скамьи, нравилось, как учителя профессионально преподносят материал ученикам, как они работают в целом. А еще у меня были склонности к математике, поэтому я решил поступать в Псковский педагогический университет на физико-математический факультет.

Через год после окончания университета я прошел военную службу и решил вернуться в педагогику, чтобы реализовать себя именно в этом.

- Многие молодые педагоги говорят о понимании и поддержки как со стороны более старших наставников, так и со стороны управления образования. Ощутили ли вы это на себе?

- Безусловно. Когда я только пришел трудоустраиваться, то сразу получил поддержку со стороны управления образования Островского района. Здесь мне сказали, что я всегда могу обратиться с любым вопросом и мне обязательно помогут.

Такое отношение, как мне кажется, идет и оттого, что мужчин в школах очень мало. Их почему-то тяжело заинтересовать этой работой. Но, хочу отметить, когда ты попадаешь в школу и оказываешься в немногочисленной группе педагогов-мужчин (а их обычно 4-5 человек, если не меньше), то сразу ощущаешь приятное внимание со стороны руководства и коллег.

Мне тоже оказали большую поддержку. Я мог решать многие вопросы и с классными руководителями, и с завучем, и с директором. Мужские кадры везде приветствуются и поддерживаются, как я вижу.

- Расскажите о возникавших трудностях. С кем вам тяжелее было общаться - с учениками, их родителями или коллегами? Как удавалось решать конфликтные ситуации в качестве учителя, затем - директора школы, а после - на посту руководителя управления образования?

- Любая работа предполагает свои трудности. Да, порой они бывают непредвиденными. Однако с учениками у меня не было никаких конфликтов. Когда я пришел в школу, то был без пяти лет таким же учеником, как и они. Поэтому какие-то вопросы, которые возникали у детей, были понятны и доступны мне, и мы быстро нашли общий язык.

Но совершенно другая история - это родители. С ними часто возникали спорные ситуации, в которых приходилось постоянно искать компромиссы. Жаль, что родители не всегда понимают специфику школы. Есть среди них и такие, которые говорят, что школа обязана воспитывать детей и следить за ними. При этом мы не должны забывать о том, что изначально жизненные приоритеты и моральные установки должны идти из семьи. И, к сожалению, воспитание в семьях не всегда соответствует должному уровню.

- Как можно охарактеризовать позицию родителей по отношению к педагогам сегодня? Не имеет ли она какую-то тревожную тенденцию?

- Могу сказать вам о своем опыте работы с родителями, который я получил на должности завуча, а затем - директора школы. У нас с родителями не возникало глобальных проблем. Да, какие-то вопросы приходилось решать на собраниях родительского комитета, но они решались! Все проблемы мы обсуждали на педсоветах и совещаниях при директоре. Ничего не оставляли без внимания!

Не всегда обоснованные претензии. Когда начинаешь более детально разбираться в проблеме – выясняется, что либо был не осведомлен, либо ученик донес не так информацию, а родитель начинает поднимать с пылу с жару.

Нужно более точечно разбираться в этих вопросах. Если точечно разобраться, то часто оказывается, что проблемы как таковой не было.

- Как вы оцените проблему снижения престижа профессии педагога? Почему она существует и что необходимо изменить для ее решения?

- Сегодня государство в лице президента принимает меры для повышения престижа педагога. Это видно и по поддержке классных руководителей, которым по новому указу начисляют ежемесячные выплаты.

Да и в целом хочу сказать, что сейчас государство заметно ставит для себя приоритеты по повышению престижа этой профессии. Глава государства говорил о возможности пересмотра заработной платы педагогов. Все мы ждем этого и надеемся на ее повышение.

Если говорить точечно об Островском районе - здесь администрация всегда помогает молодым педагогам и поддерживает их, в том числе, предоставляя муниципальное жилье и неплохие условия для работы.

- Кроме того, не так давно власти задумались над проблемой перезагруженности педагогов бумажными формальностями. Как вы считаете, эту проблему уже действительно давно пора было решить?

- Да, это достаточно острая проблема. Хорошо, что власти сделали акцент на этом. В наше время проходит достаточно много мероприятий и появилось много новых направлений работы, в рамках которых учителям необходимо уделять больше внимания работе с детьми. Из-за большого количества бумажной документации происходит большая перегрузка учителей.

Я считаю, что учитель должен, в первую очередь, заниматься воспитанием учеников и давать уроки должным образом. Если после такой трудной и кропотливой работы учителю еще нужно готовить отчеты, это начинает эмоционально выжигать педагога и отнимать у него силы!

Екатерина Мазепина