«Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»... ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 24 декабря. Как всегда, в центре внимания ведущих - самые горячие новости из мира соцсетей.
Ключевые темы сегодняшнего выпуска:
У кого из нас мост не падал... Псковичи спорят о том, где в Пскове следует возвести временный мост.
One-man show. Псковичи в соцсетях обсуждают, насколько удачным в этот раз был сеанс коллективной психотерапии от президента страны.
В ПсковГУ изобрели колесо: все, что не хотели, но пришлось узнать о науке в главном псковском вузе.
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