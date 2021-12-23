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«Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»... ВИДЕО

Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков»

Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков»

Общество

«Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»... ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 24 декабря. Как всегда, в центре внимания ведущих - самые горячие новости из мира соцсетей. Ключевые темы сегодняшнего выпуска: У кого из нас мост не падал... Псковичи спорят о том, где в Пскове следует возвести временный мост.

One-man show. Псковичи в соцсетях обсуждают, насколько удачным в этот раз был сеанс коллективной психотерапии от президента страны.

В ПсковГУ изобрели колесо: все, что не хотели, но пришлось узнать о науке в главном псковском вузе. Вели эфир Константин Калиниченко и Алина Чернова.