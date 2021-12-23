Общество

Псковский облсовпроф начал сотрудничать с железнодорожниками

Псковский облсовпроф начал сотрудничать с профсоюзом железнодорожников. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на 2022 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между Псковским региональным союзом

организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Дорожной территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников

и транспортных строителей («Роспрофжел») на Октябрьской железной дороге на 2022 год состоялось в Санкт-Петербурге 23 декабря.

В ходе встречи «Роспрофжел» высоко оценил инициативу и конструктивный настрой псковского профобъединения и выразил благодарность за тесное взаимодействие и сотрудничество.

«Мы высоко ценим партнерство с "Роспрофжел". В рамках подписанного соглашения мы проводим взаимные консультации, обучение, различные мероприятия. Главное в таком тесном сотрудничестве – это все же взаимная поддержка и помощь в достижении основных целей профсоюзного движения», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.