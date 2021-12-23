Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Константин Калиниченко обсудит с ним итоги уходящего года. В чем причина антиваксерских настроений? Почему протест схлопнулся, а январские события не получили развития? Что происходит с либеральным фронтом? Почему вместо попыток объединиться в борьбе за общее дело в рядах демократов разброд и шатание? Ждет ли Россию международная изоляция в 2022 году?

Трансляция завершена.