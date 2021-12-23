Общество

«Новогодний десант» высадился у детской больницы в Пскове. ФОТО

Спасатели поздравили пациентов Детской областной больницы в Пскове с наступающим Новым годом. Сегодня, 24 декабря, к находящимся на лечении детям с крыши здания медучреждения спустились Деды Морозы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такое необычное поздравление было организовано в рамках акции «Новогодний десант», которая проходит во всех городах России.

«В связи с пандемией и наличием ограничений была запущена специальная акция "Новогодний десант", она проходит во всех городах России. Ребята в костюмах Дедов Морозов спускались с крыши областной больницы и поздравляли детей дистанционно, через окна. Через медицинский персонал заранее ребятам передали подарки, которые закупили совместно с корпусом спасателей, Детским фондом и ресурсным центром», - рассказала руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.