Общество

Псковские офицеры поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Новым годом

Офицеры управления Росгвардии по Псковской области поздравили вдову ветерана войск правопорядка Петра Заруцкого Полину Каленину с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Посещение семьи Заруцких для росгвардейцев стало традицией еще при жизни ветерана. Офицеры добрыми словами вспомнили Петра Яковлевича, который охранял покой граждан и всегда был примером для молодых военнослужащих», - рассказали в ведомстве.

В завершение разговора росгвардейцы поздравили Полину Каленину с наступающими праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни и вручили подарок.

В ведомстве добавили, что Полина Каленина была очень рада гостям и поблагодарила их за оказанное внимание.