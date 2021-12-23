Общество

Военные медики рассказали об особенностях работы в псковской инфекционке

Военные медики назвали особенности работы в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Майор медицинской службы, начальник терапевтического отделения филиала 442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ Василий Гребенюк рассказал, что в ходе работы делегации в Псковской области состоялся двухсторонний обмен опытом.

«За время командировки были разные ситуации, в том числе очень сложные. Одна из особенностей работы в Пскове — практика ведения беременных пациенток», — отметил военный врач. Оценивая деятельность псковских коллег, специалист подчеркнул, что они работают в тяжелых условиях и самоотверженно справляются с поставленными задачами.

Администрация Псковской области отметила работу медиков Министерства обороны РФ, которые помогали псковским врачам в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За активное содействие в предотвращении распространения COVID-19 и оказание квалифицированной медицинской помощи жителям Псковской области военным медикам вручили благодарственные письма.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина поблагодарила военных коллег за поддержку. «Период пандемии преподал нам много жизненных уроков. И в то время, когда государственная медицина работает на грани возможностей, помощь специалистов Минобороны неоценима», — подчеркнула она.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о серьезном вкладе военных коллег в работу реанимации и стационаров учреждений области и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, группа военных медиков, в составе которой реаниматологи, анестезиологи, пульмонологи, инфекционисты и эпидемиологи, в начале декабря прибыла в Псковскую область для оказания псковским врачам методической и практической помощи в лечении пациентов с COVID-19. Работа военной делегации в регионе организована по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу.

Врачи, фельдшеры и медицинские сестры медицинских учреждений Минобороны трудились в Псковской областной инфекционной больнице, Псковской межрайонной больнице, Псковской городской поликлинике, Псковской детской городской поликлинике, в Великолукской межрайонной больнице и Стругокрасненской межрайонной больнице. Военные специалисты оказывали помощь псковским врачам в наиболее тяжелых случаях, а также вели работу с пациентами в составе ковид-бригад.