Общество

Сильный снегопад ожидается в Псковской области

Сильный снегопад ожидается в Псковской области сегодня вечером и 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

«Сегодня вечером и в первой половине ночи 25 декабря местами по Псковской области ожидается сильный снег», - говорится в сообщении. Прогноз довели до ЕДДС районов и взаимодействующих служб.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.