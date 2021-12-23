Общество

В Острове изменилась площадка для запуска новогоднего фейерверка

В Острове изменилась площадка для запуска новогоднего фейерверка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, праздничный салют запустят с набережной реки Великой в районе городского стадиона в 0:00.

Ранее сообщалось, что запуск салюта намечен с территории островка между цепными мостами.

Новогодний фейерверк можно будет наблюдать как в центре Острова, так и в разных микрорайонах города.

«Обращаем внимание, что в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории региона по причине распространения новой коронавирусной инфекции, концертной программы и народного гуляния на центральной площади Острова не предусмотрено. По этой причине в этом районе не будет перекрыто и автомобильное движение», - отметили в администрации.

Напомним, 3 января в Центре культуры «Юбилейный» в 11.00 и 14.00 пройдут детский спектакль «Приключения Новогодней Елки» и интерактивное представление «Праздник начинается». Ведется предварительная запись. Зрителям при себе необходимо иметь защитные маски, а лицам старше 18 лет — QR- код.

7 января в Центре культуры «Юбилейный» в 16.00 состоится Большой Рождественский концерт. При соблюдении социальной дистанции количество посадочных мест ограничено. Посетителям концерта при себе также необходимо иметь защитные маски, а лицам старше 18 лет — QR- код.