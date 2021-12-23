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Общество

Модельная библиотека нового поколения появилась в Великих Луках

24.12.2021 18:20|ПсковКомментариев: 0

Модельная библиотека нового поколения появилась в Великих Луках. Об этом сообщил в своем видеообращении в Инстаграм глава города Великие Луки Николай Козловский.

По его словам, в рамках национального проекта «Культура» в этом году в России открыли 151 модельную библиотеку. Впоследствии, благодаря решению Минкульта, удалось найти дополнительные средства на обновление еще 154 учреждений. Конкурсный отбор в их число прошла Великолукская городская детская библиотека имени Аркадия Гайдара.

Организация получила 5 миллионов рублей по нацпроекту, а также финансирование из регионального и муниципального бюджета.

«Теперь здесь появилось многофункциональное пространство, образовательный и интеллектуальный центр, который откроет новые возможности для великолучан. Здесь установили новую удобную мебель и современное оборудование, создали уютное пространство для юных читателей, закупили планшеты и компьютеры», - сказал Николай Козловский.

Кроме того, библиотека смогла обновить книжный фонд на 7 000 экземпляров и открыть новые секции для юных читателей.

«Думаю, такая библиотека станет хорошим подарком для жителей города!» - заключил Николай Козловский.

Теги: #библиотека #дети #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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