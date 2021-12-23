Общество

Волонтеры поздравляют ветеранов Псковской области с Новым годом

Активисты Псковского регионального волонтерского центра «Единой России» совместно с «Волонтерами Победы» проводят для ветеранов региона акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой 193 ветерана Великой Отечественной войны в Псковской области получат продуктовые наборы к новогоднему столу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Новогодний сюрприз сегодня передал участнику Великой Отечественной войны из города Пскова секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. Ветерану Георгию Давыдову вручили подарок - угощение к праздничному столу. Руководитель регионального исполнительного комитета партии Максим Адамчук присоединился к поздравлению, поблагодарил фронтовика и пожелал ему крепкого здоровья и благополучия.

Ветеран ответил благодарностью гостям за внимание и теплый визит: «Спасибо, что не забываете нас, ведь нас осталось очень мало».

Георгий Давыдов родился 23 апреля 1925 года на хуторе Завязка Киквидзенского района Сталинградской (ныне Волгоградской) области. 15 февраля 1943 года его призвали в 3-ье Орджоникидзевское военное пехотное училище в городе Энгельс Саратовской области. Здесь он 4 месяца изучал основы военного дела. После окончания учебы получил направление в город Люберцы Московской области, где вошел в воздушно-десантную 9-ую роту 11-ой гвардейской воздушно-десантной бригады, где обучали военных для десантных высадок в тыл противника. Боевое крещение прошел 16 марта 1945 года под Будапештом. Освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. День победы встретил в Чехословакии. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны 1 степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».