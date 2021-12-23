Общество

Александр Козловский передал лакомства для животных домашнего приюта в Пскове

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский вместе с главой города Пскова Еленой Полонской и волонтерами партии накануне новогодних праздников посетил домашний приют для животных в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Для гостей провели небольшую экскурсию по приюту, в котором живут лисы, белки, совы, еноты, барсуки, хорьки и африканские сурикаты.

Хозяйке животных Ольге Бабкиной Александр Козловский вручил фруктовую корзину и передал лакомства для животных (куриные головы 30 кг, куриные спинки 15 кг, финики 10 кг, фундук 2 кг, виноград 2 кг), а также корм кошкам.

«Любовь к животным помогает человеку стать великодушнее, справедливее, ответственнее», - отметил Александр Козловский. Депутат поблагодарил Ольгу Бабкину и ее семью за любовь к животным, доброе сердце и старания сделать жизнь животных комфортнее.

Ольга Бабкина рассказала гостям, что она вместе с мужем спасает бездомных, в том числе диких животных. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Псков несколько лет назад. Живут в частном доме, здесь же сделали вольеры для животных.

«Занимается спасением животных семья уже на протяжении 11 лет. Их поддерживают подписчики страничек в социальных сетях, делают благотворительные взносы, помогают едой, сеном и опилками. В доме Бабкиных проживает более 20 животных: лисы, барсуки, совы, сурикаты, попугаи, кошки, белки, хорьки, собаки. Некоторых питомцев Ольга и ее муж выкупали в контактных зоопарках (после принятия закона о запрете контактных зоопарков животных усыпляли, некоторых из них семье удалось спасти), некоторых животных семья выкупала у охотников и звероферм, некоторых находили неравнодушные люди и передавали семье», - рассказали в пресс-службе.